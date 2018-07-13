Страны НАТО призвали оказывать давление на КНДР до полной денуклеаризации

Участники саммита НАТО призвали оказывать давление на КНДР путём полного осуществления существующих санкций ООН. Как отмечается в декларации, принятой в среду в Брюсселе, главы 29 стран-членов НАТО вновь подтверждают полную поддержку в достижении цели по полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, приветствуют недавние встречи и декларации, подписанные лидерами РК и КНДР, а также лидерами США и КНДР. При этом в декларации содержится призыв к Пхеньяну полностью выполнять свои международные обязательства, ликвидировать ядерный, химический и биологический боевой потенциал и баллистические ракеты, отказаться от всех связанных с этим программ.











