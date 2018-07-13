Страны НАТО призвали оказывать давление на КНДР до полной денуклеаризации

Опубликовано : 2018-07-12 13:49:33 Обновлено : 2018-07-12 14:24:49

Страны НАТО призвали оказывать давление на КНДР до полной денуклеаризации

Участники саммита НАТО призвали оказывать давление на КНДР путём полного осуществления существующих санкций ООН. Как отмечается в декларации,  принятой в среду в Брюсселе, главы 29 стран-членов НАТО вновь подтверждают полную поддержку в достижении цели по полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова,  приветствуют недавние встречи и декларации, подписанные лидерами РК и КНДР, а также лидерами США и КНДР. При этом в декларации содержится призыв к  Пхеньяну полностью выполнять свои международные обязательства, ликвидировать ядерный, химический и  биологический боевой потенциал и баллистические ракеты, отказаться от всех связанных с этим программ.  





  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>