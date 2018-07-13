В Лондоне пройдёт южнокорейско-британский стратегический диалог

18 июля в Лондоне состоится четвёртой южнокорейско-британский стратегический диалог на уровне министров иностранных дел. Для участия в нём в Лондон прибудет глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва. Её визит продлится с 17 по 19 июля, сообщил пресс-секретарь МИД Но Гю Док. Во время встречи Кан Гён Хва с её британским коллегой Джереми Хантом будут обсуждаться развитие двухсторонних отношений, ситуация на Корейском полуострове и актуальные глобальные вопросы. Первый южнокорейско-британский стратегический диалог запустили в 2014 году, второй прошёл в 2015 году и третий в прошлом году. 18 июля Кан Гён Хва встретится с британскими парламентариями, а затем проведёт совещание глав диппредставительств РК в странах Европы. 19 июля министр иностранных дел РК выступит с речью в Королевском институте международных отношений Chatham House.





