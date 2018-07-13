Президент США Дональд Трамп обнародовал послание от северокорейского лидера Ким Чон Ына

12 июля президент США Дональд Трамп обнародовал письмо от северокорейского лидера Ким Чон Ына. Оно составлено на двух языках – английском и корейском. В нём Ким Чон Ын указал, что встреча в Сингапуре и совместная декларация являются началом важного пути. Он также поблагодарил Дональда Трампа за усилия в деле реализации договорённостей и улучшения двусторонних отношений. Он заявил, что искренние усилия и уверенное стремление глав двух стран к созданию нового будущего обязательно приведут к хорошим результатам. В письме прямо не указано слово «денуклеаризация». Между тем, Дональд Трамп высоко оценил содержание послания Ким Чон Ына, указав, что налицо значительные продвижения. Трамп положительно оценил состояние двусторонних отношений на пресс-конференции, состоявшейся после завершения саммита НАТО.













[Photo : KBS News]