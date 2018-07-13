В США находятся 215 северокорейских беженцев

Опубликовано : 2018-07-13 11:33:53 Обновлено : 2018-07-13 11:39:26

В США находятся 215 северокорейских беженцев

В июне лишь один северокорейский перебежчик получил статус беженца в США. Об этом сообщила 13 июля радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на данные госдепартамента. Речь идёт о женщине в возрасте чуть старше 40 лет, которая была отправлена в штат Юта. Таким образом, с октября прошлого года, когда начался финансовый период 2018-2019 года, в США перебрались три беженца из КНДР. В 2004 году в США был принят закон о правах человека в СК. В соответствии с ним, в рамках поддержки беженцев из СК в адаптации в течение восьми месяцев им выплачивается от 200 до 300 долларов. Кроме того, им представляются медицинская страховка и продуктовые купоны. Через год пребывания в США они получают вид на жительство, а ещё через пять лет гражданство. Всего в рамках данного закона начиная с 2006 года в США прибыли 215 северян.   



[Photo : YONHAP News]

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