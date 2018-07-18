США и КНДР возобновят работу по поиску останков американских военнослужащих

Опубликовано : 2018-07-16 10:55:55 Обновлено : 2018-07-16 11:20:55

США и КНДР возобновят работу по поиску останков американских военнослужащих

США и КНДР договорились возобновить после 11-летнего перерыва работы по поиску останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, подводя итоги переговоров, состоявшимся 15 июля в пограничном пункте Пханмунчжом. Он отметил, что переговоры были продуктивными и проходили в ключе сотрудничества. Предполагается, что на территории Севера находятся останки около 5.600 американских военнослужащих. Рабочие переговоры по этому вопросу начнутся 16 июля. В период с 1990 по 2007 год северокорейская сторона передала США останки 443 солдат.   





[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>