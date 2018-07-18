Дональд Трамп высоко оценил достоинства Ким Чон Ына

В интервью британскому Daily Mail президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чон Ына великой личностью. Он также назвал его весёлым и жёстким одновременно человеком, а также хорошим переговорщиком. На вопрос о том, не является ли Ким Чон Ын диктатором, Трамп отметил последние положительные перемены в КНДР. Такая позиция главы Белого дома может указывать на стремление поддерживать двустороннее доверие и продолжать переговоры по денуклеаризации. Трамп также отметил, что США избавляются от войн и выходят из них.







[Photo : KBS News]