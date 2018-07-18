Дональд Трамп высоко оценил достоинства Ким Чон Ына

Опубликовано : 2018-07-16 10:58:06 Обновлено : 2018-07-16 11:19:03

Дональд Трамп высоко оценил достоинства Ким Чон Ына

В интервью британскому Daily Mail президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чон Ына великой личностью. Он также назвал его весёлым и жёстким одновременно человеком, а также хорошим переговорщиком. На вопрос о том, не является ли Ким Чон Ын диктатором, Трамп отметил последние положительные перемены в КНДР. Такая позиция главы Белого дома может указывать на стремление поддерживать двустороннее доверие и продолжать переговоры по денуклеаризации. Трамп также отметил, что США избавляются от войн и выходят из них.  


[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>