Сенатор Линдси Грэм: Китай тянет КНДР назад

Китай тянет КНДР назад. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью CBS. Он призвал оказать более сильное давление на Пхеньян и Пекин. Коснувшись передачи останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, Грэм заявил, что для Пхеньяна нужно обозначить конкретные сроки. Он также отметил, что необходимо возобновить южнокорейско-американские совместные военные учения, чтобы не позволить Северу «играть» с американским президентом Дональдом Трампом.

[Photo : KBS News]