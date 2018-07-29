Сенатор Линдси Грэм: Китай тянет КНДР назад

Опубликовано : 2018-07-23 11:48:32 Обновлено : 2018-07-23 12:03:05

Сенатор Линдси Грэм: Китай тянет КНДР назад

Китай тянет КНДР назад. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью CBS. Он призвал оказать более сильное давление на Пхеньян и Пекин. Коснувшись передачи останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, Грэм заявил, что для Пхеньяна нужно обозначить конкретные сроки. Он также отметил, что необходимо возобновить южнокорейско-американские совместные военные учения, чтобы не позволить Северу «играть» с американским президентом Дональдом Трампом. 

[Photo : KBS News]

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