38 North: Север приступил к демонтажу объектов полигона Сохэ

Опубликовано : 2018-07-24 10:30:22 Обновлено : 2018-07-24 18:00:55

38 North: Север приступил к демонтажу объектов полигона Сохэ

Северокорейские власти, судя по всему, приступили к демонтажу ключевых объектов испытательного полигона ракетных двигателей Сохэ в районе деревни Тончан-ни уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто. Как сообщил интернет-портал 38 North, ссылаясь на данные экспертов Университета имени Джонса Хопкинса, об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков полигона, сделанных 20 июля. В частности, проводится работа по демонтажу здания, которое использовалось для сборки ракет-носителей. Демонтируется также расположенная рядом площадка для проведения испытаний двигателей баллистических ракет. Закрытие полигона предусмотрено достигнутыми 12 июня в Сингапуре договорённостями между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном. 

[Photo : YONHAP News]

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