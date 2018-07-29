Численность американского военного контингента в РК не будет меньше 22 тыс. человек

Опубликовано : 2018-07-24 14:28:23 Обновлено : 2018-07-24 15:14:30

Численность американского военного контингента в РК не будет меньше 22 тыс. человек

23 июля американские парламентарии согласовали законопроект об оборонной политике США на 2019 финансовый год. Он среди прочего исключает возможность сокращения численности американского военного контингента в РК ниже 22 тыс. человек. Об этом сообщает CNN. Указывается, что представители Сената и Палаты представителей подготовили окончательный законопроект, предусматривающий военные расходы в объёме 716 млрд долларов. Он ограничивает бюджет на поддержание контингента на уровне не ниже 22 тыс. военнослужащих. Исключением является ситуация, если снижение численности контингента не приведёт к серьёзному ослаблению безопасности союзных стран, а также, если глава Пентагона достигнет соответствующей договорённости с правительствами РК и Японии. 

[Photo : KBS News]

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