Численность американского военного контингента в РК не будет меньше 22 тыс. человек

23 июля американские парламентарии согласовали законопроект об оборонной политике США на 2019 финансовый год. Он среди прочего исключает возможность сокращения численности американского военного контингента в РК ниже 22 тыс. человек. Об этом сообщает CNN. Указывается, что представители Сената и Палаты представителей подготовили окончательный законопроект, предусматривающий военные расходы в объёме 716 млрд долларов. Он ограничивает бюджет на поддержание контингента на уровне не ниже 22 тыс. военнослужащих. Исключением является ситуация, если снижение численности контингента не приведёт к серьёзному ослаблению безопасности союзных стран, а также, если глава Пентагона достигнет соответствующей договорённости с правительствами РК и Японии.

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