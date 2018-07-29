Затягивание передачи останков военнослужащих США может быть вызвано финансовыми проблемами

Затягивание процесса передачи Севером останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне, может быть связано с проблемой выплат за услуги КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters. Как указывается в докладе Исследовательской службы конгресса, с 1996 по 2006 год США выплатили КНДР более 30 млн долларов за проведение совместных поисков останков. Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, который в 2007 году привёз из КНДР часть останков, заявил, что Север использует данный вопрос в качестве «разменной карты» на переговорах. При этом Север требует не только финансовую плату за свои услуги. Предоставление Пхеньяну денежных средств в условиях действия антисеверокорейских санкций может вызвать большие споры, что заставляет США задуматься над сотрудничеством в вопросе поисков и передачи останков.

[Photo : KBS News]