Президент США приветствовал закрытие северокорейского ракетного полигона

Опубликовано : 2018-07-25 10:57:32 Обновлено : 2018-07-25 14:09:45

Президент США приветствовал закрытие северокорейского ракетного полигона

Президент США Дональд Трамп приветствовал сообщения о закрытии Севером полигона по испытанию ракетных двигателей Сохэ в районе деревни Тончан-ни уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто. Выступая 24 июля в Канзас-Сити на Национальном съезде ветеранов войн, происходивших за пределами США, Дональд Трамп сообщил, что новые спутниковые фотографии свидетельствуют о начале процесса демонтажа одного из важнейших ракетных полигонов Севера. «Мы приветствуем это», - подчеркнул глава Белого дома. Вспомнив о своей встрече с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в Сингапуре, он назвал её «прекрасной». Трамп подчеркнул, что ведётся работа по денуклеаризации Севера, созданию нового мирного будущего, обеспечению процветания и безопасности Корейского полуострова и Азии в целом. Между тем, госсекретарь США Майкл Помпео был более сдержан. Он сказал, что такие действия Севера соответствуют обязательствам Ким Чон Ына, взятым на себя во время саммита в Сингапуре. Он также заявил, что Север должен разрешить посещение полигона иностранными экспертами. 

[Photo : KBS News]

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