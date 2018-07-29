Север закрыл объекты по сборке ракет близ Пхеньяна

Опубликовано : 2018-07-25 11:32:57 Обновлено : 2018-07-25 18:13:02

Север закрыл объекты по сборке ракет близ Пхеньяна

Появились данные, которые указывают на то, что СК закрыла объекты по сборке межконтинентальных баллистических ракет недалеко от Пхеньяна. Об этом 25 июля сообщила радиостанция «Голос Америки». Такие предположения были выдвинуты на основе сравнения фотографий автомобильного завода в городе Пхёнсоне провинции Пхёнан-Пукто, сделанных компанией Planet 30 июня и 20-21 июля. На последних фотографиях уже нет строений по сборке ракет, находившихся там же ранее. Эксперты предполагают, что ракета «Хвасон-15», запущенная 29 ноября прошлого года, была установлена на мобильную пусковую установку именно на этих объектах. Однако указывается на то, что они и в прошлом закрывались и в кратчайшие сроки возобновляли работу.

[Photo : YONHAP News]

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