Россия попытается убедить США в необходимости смягчения антисеверокорейских санкций

Опубликовано : 2018-07-25 11:58:25 Обновлено : 2018-07-25 14:09:26

Россия попытается убедить США в необходимости смягчения антисеверокорейских санкций

Россия вместе с Китаем и другими странами попытается убедить США в необходимости смягчения антисеверокорейских санкций, заявил в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора. По его мнению, «это будет работать на пользу денуклеаризации». Посол отметил также, что санкционный режим серьёзно сдерживает реализацию трёхсторонних проектов с участием двух Корей и России. «Следует открыть широкую улицу для межкорейских связей, затем для трёхсторонних, четырёхсторонних и прочих международных проектов. Только таким образом КНДР будет вовлечена в систему международных экономических отношений и в конечном счёте станет признанной частью мирового цивилизованного сообщества»,- подчеркнул Александр Мацегора. 

[Photo : YONHAP News]

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