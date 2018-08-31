Дональд Трамп: Вероятность второго саммита США и КНДР весьма велика

В преддверии очередного визита госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР вновь возникает вопрос о вероятности проведения очередной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чон Ына. В интервью Reuters Дональд Трамп сообщил о возможности такой встречи, не уточнив при этом её дату и место. Трамп выразил некоторые сомнения по поводу окончательного отказа КНДР от ядерного оружия, однако он подчеркнул, что достигнут реальный прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп рассказал, что поддерживает хорошие отношения с Ким Чон Ыном и пообещал приложить все усилия для решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

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