Дональд Трамп: Вероятность второго саммита США и КНДР весьма велика

Опубликовано : 2018-08-21 11:12:02 Обновлено : 2018-08-21 18:00:05

Дональд Трамп: Вероятность второго саммита США и КНДР весьма велика

В преддверии очередного визита госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР вновь возникает вопрос о вероятности проведения очередной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чон Ына. В интервью Reuters Дональд Трамп сообщил о возможности такой встречи, не уточнив при этом её дату и место. Трамп выразил некоторые сомнения по поводу окончательного отказа КНДР от ядерного оружия, однако он подчеркнул, что достигнут реальный прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп рассказал, что поддерживает хорошие отношения с Ким Чон Ыном и пообещал приложить все усилия для решения ядерной проблемы Корейского полуострова. 

[Photo : YONHAP News]

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