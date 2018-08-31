Госдепартамент США: Улучшение межкорейских отношений должно проходить параллельно с денуклеаризацией КНДР

Опубликовано : 2018-08-21 15:03:59 Обновлено : 2018-08-21 16:02:52

Госдепартамент США: Улучшение межкорейских отношений должно проходить параллельно с денуклеаризацией КНДР

Госдепартамент США ещё раз подтвердил позицию о том, что межкорейский пункт связи не может быть открыт вне зависимости от ядерного разоружения Корейского полуострова. Ранее представитель госдепартамента США сообщил, что Вашингтону известно  о планах южнокорейского правительства открыть пункт связи в Кэсонском индустриальном комплексе. По его словам, улучшение межкорейских отношений должно проводиться параллельно с отказом Севера от ядерной программы, именно поэтому во время северокорейско-американского саммита в Сингапуре обсуждалась и Пханмунчжомская декларация. Вместе с тем, представитель госдепартамента не сказал напрямую, является ли открытие межкорейского пункта связи нарушением международных санкций. 

[Photo : YONHAP News]

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