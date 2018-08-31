Минфин США ввёл санкции против двух российских компаний

Министерство финансов США объявило во вторник о расширении санкционных списков по КНДР, а также в отношении лиц и компаний, связанных с действиями в киберпространстве. В список санкций по КНДР добавлены две российские компании - «Гудзон» и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. По данным минфина США, они являются зарегистрированными владельцами сухогруза «Патриот», подпавшего под санкции в отношении КНДР. Кроме того, в санкционный список включены грузовые суда «Белла», «Богатырь", «Нептун», «Партизан» и «Севастополь», которые ходят под российским флагом. Как отмечается в сообщении американского министерства финансов, санкции против них введены из-за перегрузки с одного судна на другое продуктов нефтепереработки. Из-за действий в киберпространстве под санкциями оказалась компания Vela-Marine, которая занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением. Она связана с попавшей ранее под ограничения компанией «Дайвтехносервис». В список попали также два российских физических лица и компания Lacno S.R.O. из Словакии.

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