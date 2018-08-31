Минфин США ввёл санкции против двух российских компаний

Опубликовано : 2018-08-22 10:50:15 Обновлено : 2018-08-22 18:05:14

Минфин США ввёл санкции против двух российских компаний

Министерство финансов США объявило во вторник о расширении санкционных списков по КНДР, а также в отношении лиц и компаний, связанных с действиями в киберпространстве. В список санкций по КНДР добавлены две российские компании - «Гудзон» и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. По данным минфина США, они являются зарегистрированными владельцами сухогруза «Патриот», подпавшего под санкции в отношении КНДР. Кроме того, в санкционный список включены грузовые суда «Белла», «Богатырь", «Нептун», «Партизан» и «Севастополь», которые ходят под российским флагом. Как отмечается в сообщении американского министерства финансов, санкции против них введены из-за перегрузки с одного судна на другое продуктов нефтепереработки. Из-за действий в киберпространстве под санкциями оказалась компания Vela-Marine, которая занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением. Она  связана с попавшей ранее под ограничения компанией «Дайвтехносервис». В список попали также два российских физических лица и компания Lacno S.R.O. из Словакии. 

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>