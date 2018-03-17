Президент РК призвал готовиться к предстоящим переменам на Корейском полуострове

В течение ближайших двух месяцев на Корейском полуострове произойдёт важные перемены, связанные предстоящими в апреле межкорейским и в мае американо-северокорейским саммитах. В этой связи на Корейском полуострове сложились условия для денуклеаризации и построения мира. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 12 марта встречи со старшими советниками и помощниками. По его словам, если саммиты пройдут успешно, то это принесёт большие перемены для всего мира. Он подчеркнул необходимость воспользоваться этим важным шансом. Вместе с тем, глава государства указал на то, что сложно делать только оптимистичные прогнозы, поскольку до настоящего момента никому не удавалось достичь кардинального изменения ситуации на Корейском полуострове. Иун Чжэ Ин отметил, что общественная поддержка будет силой, которая приведёт к успеху. Он попросил народ страны, а также политических соперников - консерваторов и либералов - выйти за рамки своих узкопартийных интересов и объединиться ради успеха предстоящих саммитов.

