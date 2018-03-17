Президент РК Мун Чжэ Ин познакомился с проектом поправок в Конституцию Video

Опубликовано : 2018-03-13 14:15:57 Обновлено : 2018-03-13 17:39:06

13 марта специальный консультативный комитет по вопросам Конституции официально представил президенту РК Мун Чжэ Ину проект рекомендаций по внесению поправок в главный закон страны. В общих чертах, они направлены на введение четырёхлетнего срока пребывания в должности президента страны с возможностью переизбрания ещё на один срок вместо нынешнего одного пятилетнего срока. В преамбулу или вступление к Конституции предлагается включить информацию о Демократическом движении в Кванчжу 18 мая 1980 года и Демократическом движении 10 июня 1987 года. Сейчас там описаны события Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального рабства и Демократического движения 19 апреля, которое называют также Апрельской революцией 1960 года. Вместе с тем, «революция свечей», как называли массовые митинги с требованием импичмента экс-президенту РК Пак Кын Хе, в список не попала. Многие эксперты считают, что событие ещё не получило достаточную историческую оценку. В некоторых статьях о базовых правах "народ", указываемый в качестве объекта, предлагается сменить на "человек". В системе президентских выборов определён формат прямых выборов. В настоящий момент президент РК Мун Чжэ Ин готовится к инициированию поправок в Конституцию примерно к 21 марта. Между тем, оппозиция выступает за то, чтобы данным процессом руководило Национальное собрание.

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