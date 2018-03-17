Правительство РК утвердило закон о сокращении рабочего времени

13 марта на заседании кабинета министров, состоявшемся под председательством президента РК Мун Чжэ Ина, утверждён закон о сокращении рабочего времени. В этот день были одобрены 35 законодательных инициатив. Проект поправок в трудовое законодательство был одобрен Национальным собранием 28 февраля. Он вступает в силу с 1 июля. Речь идёт о сокращении рабочего времени с нынешних 68 до 52 часов в неделю. Действующее законодательство предусматривает 40-часовое ограничение на работу в течение недели. Но в течение пяти рабочих дней дополнительно работать ещё максимум 12 часов. В настоящее время допускаются 16 рабочих часов в выходные дни. Однако в соответствии с новым законом эти дополнительные 16 рабочих часов запрещены. За сверхурочную работу в выходные дни длительностью до 8 часов будет выплачиваться 150% штатного оклада. Если восьмичасовая отметка превышена, то оплата увеличивается до 200%.

