14 марта директор департамента по дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной программы МИД РК Ли До Хун отправился с визитом в США. В телефонном разговоре с журналистом Yonhap News он указал, что сейчас очень важный момент, когда идёт подготовка к межкорейскому саммиту и встрече лидеров СК и США. По его словам, цель поездки заключается в детальном обсуждении нынешней ситуации с заинтересованными лицами. Это необходимо сделать, учитывая важность сотрудничества РК и США в данном вопросе. По его словам, контакты будут продолжаться на самых разных уровнях.

