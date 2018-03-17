Ли До Хун отправился с визитом в США

Опубликовано : 2018-03-14 10:37:21 Обновлено : 2018-03-14 11:30:54

Ли До Хун отправился с визитом в США

14 марта директор департамента по дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной программы МИД РК Ли До Хун отправился с визитом в США. В телефонном разговоре с журналистом Yonhap News он указал, что сейчас очень важный момент, когда идёт подготовка к межкорейскому саммиту и встрече лидеров СК и США. По его словам, цель поездки заключается в детальном обсуждении нынешней ситуации с заинтересованными лицами. Это необходимо сделать, учитывая важность сотрудничества РК и США в данном вопросе. По его словам, контакты будут продолжаться на самых разных уровнях.

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