РК и Казахстан развивают межпарламентское сотрудничество

13 марта спикер Национального собрания РК Чон Сэ Гюн и председатель Мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана, Нурлан Нигматулин подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах укрепления межпарламентских обменов. В ходе встречи, которая длилась около часа, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Нурлан Нигматулин отметил, что РК является одним из ключевых стратегических партнёров Казахстана в Восточной Азии. Он также отметил, что если президент РК Мун Чжэ Ин посетит Казахстан, то это внесёт большой вклад в развитие отношений двух стран. Чон Сэ Гюн отметил, что Казахстан стремится к 2050 году войти в число 30 развитых государств мира. По его словам, страна непременно достигнет этой цели, учитывая стабильное руководство, активное развитие, богатые природные ресурсы и развитие кадров. Он также заявил, что в этом процессе РК хочет быть важным партнёром для Казахстана.

