Спикер Национального собрания РК встретился с президентом Казахстана

Опубликовано : 2018-03-14 12:09:34 Обновлено : 2018-03-14 12:22:42

Спикер Национального собрания РК встретился с президентом Казахстана

13 марта в Астане состоялась встреча спикера Национального собрания РК Чон Сэ Гюна и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Стороны обсудили различные вопросы, среди которых большое внимание было уделено денуклеаризации. Нурсултан Назарбаев поздравил РК с успешным проведением зимней Олимпиады в Пхёнчхане и выразил надежду на скорейшее примирение Юга и Севера. Чон Сэ Гюн поблагодарил президента Казахстана за тёплые слова, напомнив, что именно он в своё время заявил об отказе Казахстана от ядерного оружия. Глава Казахстана подчеркнул, что для Севера единственным путём выживания является отказ от ядерной программы. Именно после этого решения начались инвестиции в экономику Казахстана. Сегодня 80% всех инвестиций, поступающих в Центральную Азию, приходятся на Казахстан. Стороны также пообещали приложить усилия для активизации двустороннего сотрудничества. Нурсултан Назарбаев напомнил, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами он встречался со всеми президентами РК. Он также выразил желание укреплять сотрудничество с РК в сферах новых и информационных технологий, промышленности, медицинских услуг и в других областях.

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