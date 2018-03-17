Политические круги прокомментировали допрос бывшего президента РК Ли Мён Бака

Политические круги по-разному отреагировали на вызов на допрос бывшего президента РК Ли Мён Бака. Председатель правящей Демократической партии Тобуро Чху Ми Э заявила, что нынешняя позиция Ли Мён Бака, не принёсшего извинений перед народом, вызывает гнев и возмущение. Её поддержал лидер фракции У Вон Сик, заявив, что сотрудничество со следствием и извинения - это проявление уважения к народу. Председатель оппозиционной партии Свободная Корея Хон Чжун Пхё написал в соцсетях: "Каждый должен понести наказание, если совершил преступление, независимо от статуса. Но нужно было ли делать такой фокус на старых подозрениях в отношении бывшего президента в рамках политической мести". Он отметил, что всё это в будущем вернётся "бумерангом". Сопредседатель партии Справедливого будущего Ю Сын Мин назвал большим несчастьем в истории страны нынешнюю ситуацию, когда один бывший президент находится под стражей, а другой под следствием.

