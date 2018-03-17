Кан Гён Хва: РК и США сохранят тесное сотрудничество

Несмотря на смену руководства госдепартамента, в сотрудничестве Сеула и Вашингтона по северокорейским вопросам не будет никаких осложнений. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая 14 марта на встрече с журналистами. Она также отметила, что до настоящего момента РК и США поддерживали тесное взаимодействие, которое будет сохраняться и после прихода нового главы внешнеполитического ведомства. Говоря о своём визите в США, намеченном на период с 15 по 17 марта, Кан Гён Хва заявила, что, учитывая нынешние события, нужно будет скорректировать данный вопрос с американской стороной.



