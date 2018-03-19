Президенты РК и США подтвердили намерение сотрудничать в решении северокорейских проблем

Сеул и Вашингтон будут продолжать тесное сотрудничество в решении северокорейских проблем. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося в пятницу вечером (по кор.вр.) 35-минутного телефонного разговора президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Как сообщил представитель администрации президента РК, Мун Чжэ Ин подтвердил, что денуклеаризация СК – основная цель Сеула, «важный шаг в обеспечении мира во всём мире, не говоря уже о Корейском полуострове». Он отметил, что позиция Сеула остаётся неизменной: никаких уступок в решении данной проблемы не будет ни при каких условиях. Лидеры двух стран договорились также координировать совместные действия, прилагая усилия для проведения межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Между тем, как отмечается в заявлении Белого дома, оба лидера согласились с тем, что «конкретные шаги, а не слова, сыграют ключевую роль в денуклеаризации Корейского полуострова». Кроме того, они выразили «осторожный оптимизм относительно последнего развития событий и подчеркнули, что СК ждёт светлое будущее, если она пойдёт по правильному пути». В ходе разговора Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться до конца мая с северокорейским лидером Ким Чон Ыном.