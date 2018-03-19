Мун Чжэ Ин: Пхеньяну и Токио следует улучшать отношения ради успешного решения северокорейских проблем

Пхеньяну и Токио следует улучшать отношения ради успешного решения северокорейских проблем. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося в пятницу вечером 45-минутного телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что «подлинный мир на Корейском полуострове возможен только в случае успеха межкорейского саммита». Если отношения между Югом и Севером будут улучшаться, Пхеньян сможет улучшить отношения с Токио и Вашингтоном, подчеркнул президент РК. Кроме того, лидеры РК и Японии договорились сотрудничать в решении проблемы возвращения на родину японских гражданах, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70-80-е годы. Наиболее чувствительная проблема южноркорейско-японских отношений, сексуальное рабство в японской армии в период Второй мировой войны, в ходе телефонного разговора не затрагивалась.