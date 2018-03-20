РК, США и Япония активизируют сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова

Опубликовано : 2018-03-19 10:28:57 Обновлено : 2018-03-19 12:12:32

РК, США и Япония активизируют сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова

17-18 марта в Сан-Франциско состоялась встреча начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёна, советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Ячи. Как сообщил 19 марта представитель администрации президента РК Ким Ый Гём, стороны обсудили вопросы, касающиеся межкорейского саммита, встречи глав США и КНДР, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они сошлись во мнении о необходимости избегать повторения ошибок прошлого, договорившись продолжать в ближайшие недели тесное сотрудничество. Таким образом, заинтересованные стороны активизировали сотрудничество в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

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