Южнокорейские военные намерены создать новое тактические подразделение ракетных войск, предназначенное для борьбы с северокорейской дальнобойной артиллерией. К октябрю этого года командование наземных операций, в котором будут объединены командование первой и третьей армий сухопутных войск, создадут бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет комплектоваться главным образом управляемыми ракетами класса земля - земля. Их радиус действия - 150 км. В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику. Такую информацию получили журналисты KBS. Новое командование должно обеспечить нанесение значительного урона противнику в случае начала боевых действий.

