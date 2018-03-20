Президент РК Мун Чжэ Ин дал указание приложить все усилия для того, чтобы правительственный проект конституционной реформы был обнародован 26 марта. Как пояснили в администрации главы государства, это крайний срок для того, чтобы референдум по конституционной реформе можно было провести одновременно с местными выборами, назначенными на 13 июня. Кроме того, на рассмотрение проекта Национальным собранием требуются по крайней мере 60 дней. Правительственный проект поправок будет публиковаться поэтапно в течение трёх дней, начиная с 20 марта. Мун Чжэ Ин обещал уважать процедуру обсуждения данной темы в парламенте. В оппозиционной партии Свободная Корея, между тем, подвергли критике действия главы государства, указав на проблему поправок, продвигаемых под руководством действующей власти. Другие партии подчеркнули важность обсуждения данной темы. В правящей Демократической партии Тобуро заявили, что оппозиция препятствует реализации требования народа о внесении поправок в главный закон страны. В последний раз поправки в Конституцию РК вносились в 1987 году.

