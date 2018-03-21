20 марта РК и США объявят план проведения совместных военных учений

20 марта южнокорейские и американские военные обнародуют график проведения совместных военных учений, которые были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщил 19 марта источник в правительстве РК. Есть информация, что командно-штабные учения Key Resolve будут проходить две недели с 23 марта, а полевые учения Foal Eagle в течение всего апреля. Другие подробности не известны. В штабе объединённого командования вооружёнными силами РК и США, между тем, планируют, как и в прежние годы, сообщить Северу о том, что предстоящие учения нацелены на отработку исключительно оборонительных действий. Это будет сделано через военную комиссию ООН по перемирию в Корее.

