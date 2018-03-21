Прокуратура запросила ордер на арест экc-президента РК Ли Мён Бака

Прокуратура обратилась в понедельник в суд с запросом на выдачу ордера на арест экс-президента РК Ли Мён Бака. Его обвиняют в том, что в период нахождения на посту президента страны в 2008-2013 гг. Ли Мён Бак получил в качестве взяток от Национальной службы разведки, бизнесменов и других лиц в общей сложности 11 млрд вон (10,3 млн долларов). Кроме того, его обвиняют в хищениях и превышении полномочий. Если ордер будет выдан, Ли Мён Бак станет четвёртым по счёту бывшим президентом страны, арестованным в связи с уголовными преступлениями. Прокурор Центрального административного округа Сеула доложил о результатах расследования в отношении Ли Мён Бака генеральному прокурору РК Мун Му Илю.





