Военные учения РК и США начнутся с 1 апреля Video

Опубликовано : 2018-03-20 11:26:55 Обновлено : 2018-03-21 10:41:06

Свместные южнокорейско-американские военные учения, которые были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане, начнутся 1 апреля и будут проходить в тех же масштабах, что и в предыдущие годы. Об этом сообщил 20 марта представитель министерства обороны РК, указав, что стороны окончательно договорились по этому вопросу. Ранее в тот же день командование ООН сообщило Северу о том, что данные манёвры являются регулярными и направлены на отработку исключительно оборонительных действий. Командно-штабные учения Key Resolve будут проходить две недели с 23 марта, а полевые учения Foal Eagle в течение всего апреля. При этом сроки проведения Foal Eagle сокращены по сравнению с прошлым годом на месяц.

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