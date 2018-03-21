Президент РК Мун Чжэ Ин призвал правительство закрепить успех Олимпиады в Пхёнчхане

Опубликовано : 2018-03-20 14:04:42 Обновлено : 2018-03-20 14:42:39

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал правительство закрепить успех Олимпиады в Пхёнчхане

В связи с проведением зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане открывается новый путь к установлению мира на Корейском полуострове. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на заседании кабинета министров. Он выразил благодарность всем, кто приложил усилия для успешного проведения Олимпиады и Паралимпиады. Глава государства подчеркнул, что теперь нужно развивать успех Пхёнчхана в направлении дальнейшего совершенствования общества в самых разных сферах. Мун Чжэ Ин призвал правительство подготовить меры, способные закрепить и развивать ценности и потенциал РК, продемонстрированные в ходе олимпийских мероприятий. Это касается культуры, экономики, мира на Корейском полуострове, информационно-коммуникационных технологий и других.

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