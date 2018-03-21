Началось обнародование проекта поправок в Конституцию РКVideo

Опубликовано : 2018-03-20 14:31:18 Обновлено : 2018-03-20 18:06:30

20 марта администрация президента РК обнародовала часть проекта поправок в Конституцию, которые касаются преамбулы и базовых прав. Сам проект планируют официально представить 26 марта. К этому сроку будет завершено ознакомление граждан с его содержанием. Объявление первой части поправок сделал глава отдела по гражданским вопросам Чо Гук. В преамбулу Основного закона страны предлагается включить информацию о Демократическом движении в Кванчжу 18 мая 1980 года, Демократическом движении 10 июня 1987 года и движении против авторитарного режима Юсин октября 1979 года, которое имело место в Пусане и Масане. Вместе с тем, «революция свечей», как называли массовые митинги с требованием импичмента экс-президенту РК Пак Кын Хе, в список не попала. Чо Гук объяснил это тем, что данное событие пока не завершено. За госслужащими признаны права на коллективную деятельность. Закреплена единая ценность всех видов труда и важность равной оплаты. В некоторых статьях о базовых правах "народ", указываемый в качестве объекта, предлагается сменить на "человек".

 


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