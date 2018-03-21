Глава МИД РК Кан Гён Хва познакомила ЕС с ситуацией на Корейском полуострове

Опубликовано : 2018-03-20 14:38:45 Обновлено : 2018-03-20 14:55:36

Глава МИД РК Кан Гён Хва познакомила ЕС с ситуацией на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва объяснила представителям ЕС позицию южнокорейского правительства по ситуации на Корейском полуострове, а также ситуацию с подготовкой к межкорейскому саммиту и встрече лидеров США и СК. Данную информацию она озвучила в ходе официального обеда, устроенного Советом ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Перед этим она провела совместную пресс-конференцию с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини. Кан Гён Хва заявила, что ситуация на Корейском полуострове развивается стремительно. Она отметила, что до настоящего момента критическая политика ЕС, совмещающая санкционное давление на Пхеньян и меры поддержки мирного диалога, велась в тесном сотрудничестве с РК. Федерика Могерини, в свою очередь, заявила, что по итогам межкорейского саммита Мун Чжэ Ин и Ким Чон Ын смогут сформировать взаимное доверие, решить проблему напряжённости на Корейском полуострове и создать условия для улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном.

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