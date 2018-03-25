Главы РК и Канады обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове

Опубликовано : 2018-03-21 09:47:16 Обновлено : 2018-03-21 10:26:40

Главы РК и Канады обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове

Президент РК Мун Чжэ Ин поговорили во вторник по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Главы государств обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и по вопросу противодействия протекционизму. Как сообщил представитель администрации президента РК Ким Ый Гём, разговор состоялся по инициативе канадской стороны. Лидеры двух стран сошлись во мнении о том, что РК и Канада зависимы от внешней торговли, выразив обеспокоенность тенденцией к усилению протекционизма в торговле. Они договорились сотрудничать в целях сохранения международных торговых процедур, основанных на принципах свободной торговли. Касаясь мер США по пошлинам на импортную сталь и алюминий, Джастин Трюдо отметил, что, хотя Канада была исключена из пошлинного списка, это решение является временным. Оно связано с переговорами по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Поэтому он не считает данную проблему решённой для Канады. Он сообщил о планах затронуть эту ситуацию в ходе саммита "Большой семёрки", который состоится в июне. Мун Чжэ Ин высоко оценил усилия Канады по сохранению ценностей свободной торговли, выразив готовность РК присоединиться к ним. Также он подробно ознакомил канадского премьера с изменениями в ситуации на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин призвал Канаду и дальше играть конструктивную роль в мирном решении северокорейской ядерной проблемы.

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