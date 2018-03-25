В начале мая может пройти южнокорейско-китайско-японский саммит

Опубликовано : 2018-03-21 10:22:19 Обновлено : 2018-03-21 11:17:17

В начале мая может пройти южнокорейско-китайско-японский саммит

В начале мая может пройти южнокорейско-китайско-японский саммит. О подготовке к нему сообщил во вторник журналистам представитель администрации президента РК. По его словам, пока нет конкретных решений о возможной дате проведения мероприятия. Это связано с плотностью рабочего графика президента РК Мун Чжэ Ина. Японское агентство Киодо Цусин, ссылаясь на ряд внешнеполитических источников РК, Китая и Японии, сообщило, что представители сторон достигли общей договорённости о проведении саммита в первой половине мая в Токио. Более конкретной информации пока нет.

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