В начале мая может пройти южнокорейско-китайско-японский саммит. О подготовке к нему сообщил во вторник журналистам представитель администрации президента РК. По его словам, пока нет конкретных решений о возможной дате проведения мероприятия. Это связано с плотностью рабочего графика президента РК Мун Чжэ Ина. Японское агентство Киодо Цусин, ссылаясь на ряд внешнеполитических источников РК, Китая и Японии, сообщило, что представители сторон достигли общей договорённости о проведении саммита в первой половине мая в Токио. Более конкретной информации пока нет.

