Президент РК Мун Чжэ Ин не исключает возможности созыва саммита с участием лидеров двух Корей и США Video

Опубликовано : 2018-03-21 11:28:35 Обновлено : 2018-03-22 18:07:09

Американо-северокорейский саммит, который может последовать за межкорейским саммитом, станет историческим событием. В зависимости от того, какими будут их результаты, можно будет говорить о проведении саммита с участием лидеров двух Корей и США. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в среду на заседании комитета по подготовке межкорейского саммита, которое состоялось в администрации главы государства. Мун Чжэ Ин подчеркнул важность решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира в регионе на предстоящих саммитах. В среду южнокорейская сторона предложила Пхеньяну провести 29 марта переговоры на высоком уровне для обсуждения деталей предстоящего межкорейского саммита. Соответствующее решение было принято на заседании подготовительного комитета. Переговоры предложено провести в объединённой зоне безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом.

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