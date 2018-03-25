Администрация президента РК продолжает представлять поправки в Конституцию

21 марта администрация президента РК представила проект поправок в Конституцию, которые касаются укрепления самостоятельности региональных властей, а также экономических вопросов. В содержание Конституции был добавлен пункт о столице РК. Это объясняется возможностью переноса столицы, необходимостью изменения расположения правительственных учреждений, а также процессом перераспределения государственных функций. Правительство уделило особое внимание укреплению региональной власти, которым, в частности, будет дана возможность собирать местные налоги и тратить их на свои нужды. Планируется также расширить участие населения в работе государства. Более конкретно обозначены понятия о территории страны. Акцент сделан на публичной собственности на землю и необходимости её эффективного использования.

