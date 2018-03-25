РК и США договорились сохранять двойной подход к СК

РК и США будут продолжать политику двойного подхода к СК, предусматривающую одновременно давление и диалог, чтобы вынудить Пхеньян изменить свой курс. Как сообщили в среду в министерстве обороны РК, такая договорённость достигнута в ходе завершившегося накануне в Вашингтоне очередного заседания в рамках южнокорейско-американского диалога о совместной обороне. Участники заседания подтвердили, что основной целью альянса является денуклеаризация СК мирным, поддающимся проверке и необратимым образом. Коснувшись плана Сеула получить оперативный контроль над своими войсками в военное время, стороны подтвердили, что в решении данного вопроса достигнут «значительный прогресс».















