22 марта президент РК Мун Чжэ Ин отправился в зарубежную поездку, в ходе которой он посетит Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты. Государственный визит во Вьетнам продлится по 24 марта, а с 24 по 27 марта южнокорейский лидер будет находиться в Объединённых Арабских Эмиратах. 23 марта в Ханое состоится южнокорейско-вьетнамский саммит. Мун Чжэ Ин обсудит со своим вьетнамским коллегой Чан Дай Куангом вопросы стратегических партнёрских отношений двух стран, а также планы их дальнейшего развития. В программе визита также встречи с генеральным секретарём ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Нгуен Суан Фуком и спикером парламента Вьетнама. Нгуен Тхи Ким Нганом. В Объединённых Арабских Эмиратах запланированы переговоры южнокорейского лидера с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном и премьер-министром Мухаммедом Аль Мактумом.

