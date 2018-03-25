22 марта администрация президента РК продолжила обнародования проекта поправок в Конституцию. Они касаются перестройки структуры и обязанностей органов власти. Сам проект планируется передать в Национальное собрание 26 марта. Предусматривается сокращение президентского срока с нынешних пяти до четырёх лет с возможностью повторного избрания. Нынешняя система пребывания на посту президента один пятилетний срок была принята в 1987 году, чтобы предотвратить возможность повторения военной диктатуры. Введение четырёхлетнего срока позволит одновременно проводить выборы президента и парламента. Проект лишает президента права назначать председателя Конституционного суда, укрепляет власть премьер-министра путём исключения из Конституции фразы о том, что при выполнении своих обязанностей он руководствуется указаниями президента.



