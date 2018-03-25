В Сеуле встретились представители МИД РК и МАГАТЭ

Опубликовано : 2018-03-22 16:06:46 Обновлено : 2018-03-22 16:08:07

В Сеуле встретились представители МИД РК и МАГАТЭ

В четверг в Сеуле состоялась встреча директора департамента МИД РК по дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной программы СК Ли До Хуна с директором департамента гарантий безопасности МАГАТЭ Теро Варйорантой. Обсуждались ситуация на Корейском полуострове и вопросы сотрудничества между РК и МАГАТЭ по мирному решению северокорейской ядерной проблемы. По сообщению представителя МИД РК, Ли До Хун довёл до представителя МАГАТЭ результаты визита спецпосланников правительства РК в Пхеньян и Вашингтон, поделился точкой зрения о перспективах межкорейского и американо-северокорейского саммитов. В этой связи Ли До Хун подчеркнул, что сейчас как никогда важна роль МАГАТЭ в мирном урегулировании северокорейской ядерной проблемы. Теро Варйоранта высоко оценил усилия южнокорейского правительства по установлению мира на Корейском полуострове и обещал содействовать прогресс денуклеаризации на Корейском полуострове.

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