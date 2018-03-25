Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл во ВьетнамVideo

Опубликовано : 2018-03-22 16:26:43 Обновлено : 2018-03-22 20:49:00

22 марта президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом во Вьетнам, который продлится по 24 марта, а с 24 по 27 марта южнокорейский лидер будет находиться в Объединённых Арабских Эмиратах. В программе первого дня – посещение тренировки футбольной сборной Вьетнама, которой руководит южнокорейский тренер Пак Хан Со, участие в церемонии закладки Корейско-вьетнамского института науки и технологий, ужин с соотечественниками, проживающими во Вьетнаме. 23 марта южнокорейский лидер возложит венок к Мавзолею первого вьетнамского президента Хо Ши Мина. Затем он встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, с которым обсудит вопросы стратегических партнёрских отношений двух стран и планы их дальнейшего развития. В Объединённых Арабских Эмиратах запланированы переговоры южнокорейского лидера с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном и премьер-министром Мухаммедом Аль Мактумом.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>