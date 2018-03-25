22 марта президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом во Вьетнам, который продлится по 24 марта, а с 24 по 27 марта южнокорейский лидер будет находиться в Объединённых Арабских Эмиратах. В программе первого дня – посещение тренировки футбольной сборной Вьетнама, которой руководит южнокорейский тренер Пак Хан Со, участие в церемонии закладки Корейско-вьетнамского института науки и технологий, ужин с соотечественниками, проживающими во Вьетнаме. 23 марта южнокорейский лидер возложит венок к Мавзолею первого вьетнамского президента Хо Ши Мина. Затем он встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, с которым обсудит вопросы стратегических партнёрских отношений двух стран и планы их дальнейшего развития. В Объединённых Арабских Эмиратах запланированы переговоры южнокорейского лидера с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном и премьер-министром Мухаммедом Аль Мактумом.

