Неоднозначная реакция политических кругов на задержание Ли Мён Бака

Опубликовано : 2018-03-23 10:03:37 Обновлено : 2018-03-23 15:30:02

Неоднозначная реакция политических кругов на задержание Ли Мён Бака

Заключение под стражу бывшего президента РК Ли Мён Бака вызвало неоднозначную позицию политических кругов. Представитель правящей Демократической партии Тобуро Ким Хён выразила глубокое уважение к решению суда, отметив, что это воля народа. По её словам, обязанностью бывшего президента является признание перед народом и принесение извинений. Представитель оппозиционной партии Свободная Корея Чан Чжэ Вон назвал решение суда ужасным и жестоким. По его словам, заключение под стражу Ли Мён Бака было ожидаемой процедурой с момента начала расследования в его отношении политическими силами Мун Чжэ Ина. Он также выразил надежду на то, что меры "политического возмездия" более не повторятся. Между тем, другие оппозиционные политические партии в целом сочли оправданным заключение под стражу Ли Мён Бака. 

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