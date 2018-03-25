РК и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в различных сферах

Опубликовано : 2018-03-23 10:50:01 Обновлено : 2018-03-23 12:06:47

РК и Вьетнам договорились развивать сотрудничество в различных сферах

Правительство и деловые круги РК укрепляют экономическое сотрудничество с Вьетнамом, который является одним из ключевых элементов новой южной политики Сеула. 22 марта министр промышленности, торговли и энергетики Пэк Ун Гю, который сопровождает президента Мун Чжэ Ина в поездке во Вьетнам, и министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань подписали пять меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству двух стран в автомобилестроении, текстильной промышленности, энергетической безопасности и торговле. Между тем, профильные ведомства двух стран, компании и ассоциации подписали 13 меморандумов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах. Компания Hyundai Motor решила увеличить производственные мощности во Вьетнаме, а также оказать поддержку в развитии местной отрасли автозапчастей. Кроме того, Samsung Electronics намерена оказать министерству промышленности и торговли Вьетнама поддержку в образовательных программах по созданию кадров. Подобные проекты в самых разных областях будут проводиться и другими южнокорейскими компаниями и ведомствами.

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