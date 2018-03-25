В Ханое состоялся южнокорейско-вьетнамский саммит

23 марта президент РК Мун Чжэ Ин возложил цветы к Мавзолею первого вьетнамского президента Хо Ши Мина. Затем он встретился с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, с которым обсудил вопросы сотрудничества в развитии и расширении инвестиций. Лидеры двух стран договорились приложить усилия для доведения объёма товарооборота между двумя странами до 100 млрд долларов в год к 2020 году. Они также сошлись во мнении о том, что РК может внести больший вклад в расширение инфраструктуры Вьетнама и активизацию производственной отрасли. В ходе саммита президент РК Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу печальных моментов истории отношений двух стран. Имеются в виду убийства мирных граждан во время Вьетнамской войны. Вьетнамский президент Чан Дай Куанг ответил, что высоко ценит искренность южнокорейского правительства по историческим вопросам, выразив надежду на то, что РК будет принимать ещё большие усилия в этом направлении в целях укрепления сотрудничества и дружественных отношений, а также для "исцеления ран прошлого". В администрации президента РК отметили по этому поводу, что заявление Мун Чжэ Ина является выражением сожаления, а не официальным извинением, подразумевающим выяснение обстоятельств описанных событий и выплату компенсаций.

