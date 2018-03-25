Военные РК, США и Японии провели десятое заседание по вопросам безопасности

Военные РК, США и Японии договорились продолжать совместные учения по обеспечению оповещения о ракетной угрозе СК. По данным министерства обороны РК, такая договорённость была достигнута 21 марта в Вашингтоне в ходе десятого заседания трёх сторон по вопросам безопасности (DTT). В мероприятии приняли участие начальник управления оборонной политики министерства обороны РК Ё Сок Чу, помощник заместителя начальника отдела АТР Пентагона Рэндал Шрайвер и заместитель начальника отдела оборонной политики минобороны Японии Масами Ока. Они обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе и вопросы наращивания сотрудничества. Стороны договорились продолжать совместные усилия по борьбе с незаконной деятельностью морских судов СК.

