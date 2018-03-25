РК и США будут продолжать сотрудничество в решении северокорейских проблем

Опубликовано : 2018-03-23 13:27:06 Обновлено : 2018-03-23 13:50:52

РК и США будут продолжать сотрудничество в решении северокорейских проблем

РК будет продолжать тесное взаимодействие с представителями США в решении северокорейских проблем, в том числе, с Джоном Болтоном, который сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности. Об этом сообщил представитель администрации президента. Он подчеркнул, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон является опытным экспертом по проблемам Корейского полуострова, что является положительным моментом в дальнейшем сотрудничестве. Между тем, представителю администрации был задан вопрос о том, не станут ли последние перестановки во внешнеполитической команде американского президента препятствием в подготовке межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Он ответил, что тут важным является готовность Дональда Трампа, под руководством которого идёт процесс подготовки к встрече с северокорейским лидером Ким Чон Ыном.

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