В Тэчжоне отметили День защиты Жёлтого моря

23 марта на Национальном кладбище в Тэчжоне состоялась церемония по случаю Дня защиты Жёлтого моря, который учреждён в память о второй битве у острова Ёнпхёндо, потоплении сторожевого корабля "Чхонан" и обстреле острова Ёнпхёндо. В ней приняли участие премьер-министр Ли Нак Ён, министр обороны Сон Ён Му, председатели политических партий, члены семей погибших, военнослужащие, принимавшие участие в указанных событиях - всего около 7 тыс. человек. Ли Нак Ён заявил, что описанные события являются самыми серьёзными провокациями Севера после Корейской войны. Он подчеркнул, что южнокорейские военнослужащие ценой своей жизни защитили Жёлтое море. Дата Дня защиты Жёлтого моря приурочена ко времени потопления сторожевого корабля "Чхонан". Трагедия произошла в третью пятницу марта. На Национальном кладбище в Тэчжоне захоронены 55 погибших. Подобные мероприятия прошли по всей стране.

